شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة سقوط اخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف وعمليات المشتركة توجه نداء .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هام وفي غاية الخطورة : إعتقالات حوثية واسعة تستهدف عددًا من ضباط «الداخلية والدفاع» وقيادات مؤتمرية والإرياني يطالب بتدخل أممي عاجل محافظ الجوف العكيمي يدلي بتصريح هام بشأن المعركة مع الحوثيون الصين تفجر مفاجاة مدوية وتكشف للعالم معلومة خطيرة عن فيروس كورونا طيران التحالف : يستهدف مواقع حوثية في صعدة

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