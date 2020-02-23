شكرا لقرائتكم خبر عن ليست اسطورة غابرة من حكايات التراث ,لكنها حقيقة ..رجل مسن يمني اعزل من السلاح يقاتل ذئب مفترس وهذا ماحصل بعد ذلك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 01:50 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

هاجم ذئب مفترس شخص مُسِن يدعى سالم بلحاف المهري، من أبناء محافظة المهرة، وهو لا يحمل أي سلاح، حتى السلاح الأبيض، للدفاع عن نفسه.

ودارت معركة وجهاً لوجه بين الذئب المفترس و”سالم”، الذي أصيب بجروح بليغة في أجزاء مختلفة في جسده؛ بما في ذلك وجهه ويديه.

وقال “سالم”: “رغم كبر سني إلا أني قاومت، بكل شدة، الذئب المفترس، الذي كان قتاله لي قتال الجائع، يريد أن يأكلني”.

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وأضاف: “قاومت الذئب حتى تمكنت من لف يديَّ على رقبة الذئب، وتمكنت من خنقه بيديّ حتى لفض أنفاسه الأخيرة”.

تبدو القصة كما لو أنها من حكايات التراث، لكنها حقيقة وقعت تُعَزِّزها الصور.