شكرا لقرائتكم خبر عن ذباب الكتروني ..حملة ضخمة في السعودية لـ"مقاطعة هواوي".. ما علاقة علا الفارس ومحمد بن سلمان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق ناشطون ومغردون سعوديون، اليوم الجمعة، حملة واسعة في المملكة باسم "#مقاطعة_هواوي"، بسبب مذيعة قناة الجزيرة القطرية، علا الفارس، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وتصدر هاشتاغ "#مقاطعة_هواوي" قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- في موقع "تويتر" بالمملكة، مطالبين الشركة بتعديل حملتها الإعلانية التي استعانت فيها بالمذيعة علا الفارس.

واختارت شركة "هاواوي" الصينية، مذيعة "الجزيرة" علا الفارس، كأحد الواجهات للترويج لهاتفها الذكي الجديد، إلا أن ذلك أغضب الشعب السعودي.

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وطالب آلاف المغردين داخل الهاشتاغ "هاواوي" بحذف إعلان علا الفارس، بسبب هجومها على القيادة السعودية وعلى رأسها محمد بن سلمان، بعد أن فُصلت من قناة "MBC".

ومنذ فصل قناة "MBC" للمذيعة الأردنية علا الفارس، واعتبرها السعوديون عدوة لهم، لا سيما بعد انضمامها إلى قناة "الجزيرة"، في ظل الخلافات والأزمة الخليجية القائمة.

وكانت قناة "MBC" أوقفت علا الفارس، بأوامر من جهات عليا في السعودية، بعد أن قالت: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثًا، الليلة ندين وغدًا نغني هلا بالخميس".





ووجدت تغريدة علا الفارس، وقتها تفاعلًا عربيًّا واسعًا، واعتبرت انتقادًا ناعمًا إلى القيادة السعودية، كون السعودية ستكتفي بقرار الإدانة، بينما في اليوم التالي سيتغنى السعوديون بالإجازة.

