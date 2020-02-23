شكرا لقرائتكم خبر عن "سقوط هاني بن بريك ,في وحل شيطان دولة الامارات "شاهد صورة.. تغريدة بن بريك حول سيده وتاج رأسة محمد بن زايد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اثار وصف نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك محمد بن زايد بسيدي وتاج راسي وحكيم العرب الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي . حيث قال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏حكيم العرب وابن حكيمها وقل موتوا بغيظكم..أشرف بنفسه على عملية نقل الطلاب العرب من الصين ووقف بكل إمكانياته مع الشعب الصيني العظيم . Advertisements

وأضاف : المرجلة وعلوم الرجال جينات متوارثة. وختم قائلا : يكفي ذكر اسمك سيدي وتاج راسي وعزوة الأمة العربية وسندها وذخرها لنرى سهام المبطلين والأفاكين. وشن ناشطون هجوما على بن بريك واصفين مايقوم به بالابتذال الرخيص والتملق الذي لم يعمله أي يمني في تاريخ اليمن قديما او حديثا .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سقوط هاني بن بريك ,في وحل شيطان دولة الامارات "شاهد صورة.. تغريدة بن بريك حول سيده وتاج رأسة محمد بن زايد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.