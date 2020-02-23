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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" حينما التقت أهلها وحكت قصتها كانت المفاجأة ... ميتة تعود إلى بيتها في صحة جيدة بعد حفر قبرها

في واقعة غريبة من نوعها ، عادت مسنة ثمانينية أوكرانية إلى الحياة بعدما ظن الأطباء وأقاربها أنها توفيت ولم تشر أي علامات إلى بقائها على قيد الحياة . والمثير للدهشة أن المرأة83 عام ، ظلت 10 ساعات على تلك الحالة المريبة دون ملاحظة نبض أو تنفس ، حتى جهزت عائلتها مراسم دفتها من الجنازة والعشاء التذكاري ، وقاموا بحفر قبرها . جديد اب برس : Advertisements وفي لحظة مفاجئة عادت “كسينا” للحياة لتتحدث إلى الجميع وكأن شيئاً لم يكن ، فيما أكد الأطباء أنها ثالث مرة تنجو فيها من الموت السريري .

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