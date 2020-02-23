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عدن - ياسمين التهامي - اقسم بالله انه سيقضي على الرئيس هادي وكل افراد عائلته ... قائد عسكري جنوبي بارز يباغت الجميع ويتوعد بالقضاء على هادي

ذكرت مصادر اعلامية جنوبية ان العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي القائد العام لقوات الحزام بالصبيحة هدد بالقضاء على الرئيس هادي وكل افراد عائلته او ايداعهم السجن اذا تم اطلاق سراح شقيق الرئيس هادي وبقي وزير الدفاع السابق محمود الصبحي اسيرا في قبضة الحوثيين.

وقال العميد وضاح في تصريح صحفي له إن اسقاط اسم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه من قائمة صفقة تبادل الأسرى مؤامرة تستهدف قبائل الصبيحة خاصة والجنوب عامة.

جديد اب برس :

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وأضاف العميد وضاح عمر: ادعو كل أحرار الجنوب قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية من هبة شعب والخروج بصوت رجل واحد للضغط على الأطراف المتفقة لصفقة تبادل الأسرى من جعل أولوية تلك الصفقة اللواء محمود الصبيحي ورفاقه.

مؤكدا أن اللواء محمود الصبيحي ورفاقه لم يخرجوا للدفاع عن مسقط رأسهم أو عن الصبيحة بل خرجوا للدفاع عن أرض الجنوب وشعبه، ولهذا من الواجب على الجميع رد الجميل لهولاء الابطال ولو بشيء بسيط.

واردف قائلا: أصبحت قضية ضم اسم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه في مقدمة قائمة صفقة تبادل الأسرى قضية كرامة ووجود للجميع فأما أن نكون او لا نكون، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة.

واختتم حديثه بالقول: قضية استبعاد اللواء محمود الصبيحي ورفاقه قضية تهم كل الشعب، ولن يخذل الشعب الجنوبي من خرج في الصفوف الأمامية ليدافع عنهم وعن كرامتهم.