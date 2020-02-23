 ظهور حيوان مرعب برأسين ولسانين ..وما فعله أرعب الجميع وجعلهم في ذهول وصدمة ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عثر حراس الغابات في أستراليا على نوع نادر من السحالي برأسين ولسانين أزرقين.

وذكرت صحيفة “نيوز” الأسترالية، أن السلطات المختصة تعامل السحلية التي عثر عليها في الأدغال، معاملة خاصة، في مأواها الجديد في متنزه للحياة البرية، وقرر حراس الغابات في متنزه الزواحف الأسترالي الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال سيدني، تسمية السحلية، وهي ذكر، باسم “لاكي”.

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وتم إطلاق هذا الاسم الذي يعني “سعيد الحظ” لأن فرص نجاة السلحية في البرية كانت ضئيلة.

وصرح رئيس قسم الزواحف في المتنزه، قائلا “سوف نعامل السحلية لاكي وفقا لطبيعتها ككائن صغير”، وأشار إلى أن السحلية لديها فمين عاملين ولسانين لونهما أزرق، ومثل هذه الصفات الوراثية الغريبة هي صفات معروفة، ويمكن أن تحدث بسبب انقسام غير مكتمل للجنين داخل بيضة السحلية.

المصدر: سبوتنك