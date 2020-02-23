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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو جمع الإعلامي مصطفى الآغا والإعلامية السعودية لجين عمران على هامش فعاليات منتدى المرأة العالمي الذي أقيم في دبي.

وبحسب مجلة “لها”، لفت الآغا الأنظار بتغزله بها حيث أشار إلى أنها ملكة “سناب شات” وهو ما جعلها تشعر بالخجل وتشير على سبيل التواضع إلى أنها ليست كذلك.

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فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم)

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“لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا

وأجابها: “أميرة سناب، حلوة الحلوات” لتثني بدورها على قدراته واحترافه في عمله المهني مع الإشارة إلى أهمية أن يتعرف إليه الناس ليس كمقدم برامج رياضية فقط بل كأب وإنسان أيضاً فيما لفت إلى أن كلاً منهما يعرف الآخر منذ سنوات طويلة.



وأصر الآغا على متابعة وصلة الغزل حيث قال إنها جميلة جداً وسألها عما تفعله من أجل الحفاظ على جمالها. وردت لجين: “بحب الدنيا والدنيا والدنيا بتحبني بالمقابل” قبل أن يربكها بتعليقه: “بس الدنيا اللي بتحبك انت؟”.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات الذين رأوا في معظمهم أن الإعلامي بالغ في إطلاق عبارات الغزل وأنه أحرج زميلته ودفعها إلى الشعور بالارتباك.