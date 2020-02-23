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صنعاء - ياسمين الخيامي - أحذر من تعرضك للخطر ..محادثات “واتسآب” الخاصة يمكن اختراقها بسهولة

ذكر تقرير جديد أن مجموعات المحادثة الخاصة عبر تطبيق “واتسآب” تعرض خصوصية المستخدمين لخطر، إذ يكشف محرك البحث “غوغل” أي مجموعة دردشة خاصة عبر البحث.

جاء ذلك بعد أن اكتشف الصحفي في إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة “دعوة إلى مجموعة عبر الرابط” في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

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أحذر من تعرضك للخطر ..محادثات “واتسآب” الخاصة يمكن اختراقها بسهولة

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ويسهّل ذلك العثور على بعض المجموعات الخاصة فقط من خلال بحث بسيط عبر “غوغل”، ما يعني أنه يمكن لأي شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات المحادثة والانضمام إليها، وبعد الانضمام، يمكن رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم.



وقد لاحظت المطورة جين مانشون وونج أن غوغل تقدم حوالي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي تُستخدم دعوات لمجموعات المحادثات.

محادثات “واتسآب” الخاصة يمكن اختراقها بسهولة

وأضاف التطبيق: “يجب ألا يتم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص إلا مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم”.

يشار إلى أن تطبيق “واتسآب” هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.