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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر وزير خليجي يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي اثلج صدور كل اليمنيين في الشمال والجنوب وجعلهم يبكون من شدة الفرح

2020/02/23 الساعة 02:31 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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