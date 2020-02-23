شكرا لمتابعة خبر عن هاني بن بريك يثير جنون عيدروس الزبيدي بتصريح خطير..وقيادي عسكري ينشر صورة تكشف ما وراء الكواليس ( صورة صدمت كل الجنوبيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هاني بن بريك يثير جنون عيدروس الزبيدي بتصريح خطير..وقيادي عسكري ينشر صورة تكشف ما وراء الكواليس ( صورة صدمت كل الجنوبيين )

2020/02/23 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يثير جنون عيدروس الزبيدي بتصريح خطير..وقيادي عسكري ينشر صورة تكشف ما وراء الكواليس ( صورة صدمت كل الجنوبيين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.