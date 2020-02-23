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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي يرعب كل أمراء المملكة ويقلص نفوذهم ويصدر هذا الامر المخيف الذي صعق الجميع من شدة الخوف

2020/02/23 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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