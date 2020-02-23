شكرا لمتابعة خبر عن والدان يجبران ابنتهما (20 سنة ) على تناول هذه المادة السامة لسبب لا يخطر على البال...وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت كل افراد الشرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - والدان يجبران ابنتهما (20 سنة ) على تناول هذه المادة السامة لسبب لا يخطر على البال...وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت كل افراد الشرطة

2020/02/23 الساعة 01:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر والدان يجبران ابنتهما (20 سنة ) على تناول هذه المادة السامة لسبب لا يخطر على البال...وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت كل افراد الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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