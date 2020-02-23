مليشيا الحوثي تقصف مقار منظمات دولية جنوب الحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، مقاراً للمنظمات الدولية في مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية، مقر الصليب الاحمر والمنظمات الدولية في منتزة منطقة "غليفقه" غربي مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وأضافت المصادر أن أجزاء من المنتزه تضررت جراء القصف.



وبين الفينة والأخرى تقوم مليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف ونهب مقار ومخازن المنظمات الدولية في الحديدة، في اطار حربها على العمل الانساني في اليمن.



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