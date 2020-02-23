تحذير رسمي من منتج منتشر في الأسواق اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من استخدام صبغة الشعر ( ايجل براون ) ذات المنشئ الهندي نظرا لتجاوز الحد المسموح به من البكتيريا في المنتج. ونبهت الهيئة من خطورة استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة وسحبه من السوق ومنع دخوله واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لوكالة سبأ الحكومية. ودعت الهيئة الى الابلاغ عن اي اعراض جانبية او شكوى تخص الجودة للادوية والمستلزمات الطبية.

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