شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز يغرد على توتير ويكشف حقيقة سقوط الجوف بيد الحوثيين ( تفاصيل خطيرة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد عدة جبهات في محافظة الجوف فيه هذه الاثناء معارك عنيفة تكبدت من خلالها الميليشيا خلالها فادحة في الأرواح والعتاد ، حسب بيانات القوات الحكومية , في الوقت الذي تناقلت فيه مواقع صفراء اخبار كاذبة بسقوط معسكرات تابعة للشرعية بيد الانقلاب .

وفي هذا السياق دعا اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة اليوم السبت، المواطنين في محافظة الجوف للابتعاد عن مواقع تمترس ميليشيا الحوثي. وقال بن عزيز في تغريدة على حسابه في تويتر، إن محافظة الجوف التي تشهد معارك ضارية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي سوف "تكسر كهنوت الحوثي". وأضاف أن "القوات المسلحة بالجوف تطلب من المواطنين الابتعاد عن المناطق التي يتمترس بها مليشيات الكهنوت الحوثي". وأكد "بن عزيز" أنه "لن يمر مشروع ملالي إيران في أرض العرب".