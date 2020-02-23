ورد للتو : هذا هو الطرف المسيطر على مجريات الأمور في الجوف بعد إشتعال المعارك اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر رفيع المستوى في الجيش ان مليشيا الحوثي سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف. وأكد أن المليشيات الانقلابية تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني. من جانبها ذكرت مصادر ميدانية ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً شرساً بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر ، ولقت صداً قويا من قوات الجيش لعدة ساعات. مضيفة بأن نقص العتاد العسكري لقوات الجيش حال دون سقوط المعسكر.وتشهد جبهات الجوف اشتباكات عنيفة بكل الاسلحة الثقيلة للطرفين منذ ايام .

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