تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم السبت

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يزيد بن سلمان - شبوة - تجدون فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم السبت 22/02/2020 في السوق المصرفية السوداء، في صنعاء: أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 598 Advertisements الريال السعودي: 158 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 600 الريال السعودي: 158.3

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