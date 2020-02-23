شكرا لبحثكم عن خبر وفد من قيادة التحالف العربي يلتقي اللواء العكيمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي اليوم السبت بوفد من قيادة التحالف العربي يرأسهم قائد التحالف العربي في المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن عبدالله بن حصيد العنزي .

وفي بداية اللقاء قدم العميد الركن عبدالله بن حصيد العنزي واجب العزاء والمواساة لمحافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي باستشهاد نجله العميد صادق العكيمي أركان حرب محور الجوف الذي استشهد وهو يقاتل ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الغيل .

وأشاد العميد العنزي بمواقف الشهيد وشجاعتة التي أظهرها في كل جبهات الجوف مدافعا عن الوطن والجمهورية ضد الانقلاب الحوثي السلالي.

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وأكد العميد عبدالله العنزي على وحده المصير المشترك لليمن والسعودية وأن المعركة ليست معركة اليمن فقط بل هي معركة الاشقاء أيضا ضد العدو الإيراني المشترك، مشيرا إلى أن محافظة الجوف ستكون منطلقا لتحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية من الانقلاب الحوثي الذي يعد امتدادا للمشروع الايراني في المنطقة .

من جانبه شكر محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي قيادة التحالف في المنطقة العسكرية السادسة ممثلة بقائدها العميد الركن عبدالله بن حصيد العنزي لحضورهم وتقديم واجب العزاء .

وثمن المحافظ العكيمي جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي والمستمر للمعركة اليمنية من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية .