مقاتلات التحالف تدمّر تعزيزات حوثية غرب الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات لمليشيا الحوثي في جبال الساقية غرب المحافظة.
وأكدت المصادر مقتل وجرح كل من كان على متن الآليات المستهدفة.
يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في عدد من المواقع تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.
وكان قد ثمن محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي والمستمر لليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية.
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