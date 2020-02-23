شكرا لبحثكم عن خبر صاروخ حوثي يستهدف موقعا مهما للجيش في مأرب ..وشكوك حول وجود عملاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حالة من الشكوك بدات تتصاعد عن وجود عملاء يمدون ميليشيا الحوثي بالاحداثيات من داخل مواقع عسكرية هامة بعد أن استهدف قصف جوي حوثي ظهر اليوم السبت، غرفة العمليات الحربية للجيش الوطني في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب دون وقوع إصابات.
وقال مصدر عسكري إن معسكر صحن الجن تعرض لقصف بصاروخ وقع بالقرب من غرفة العمليات الحربية للجيش الوطني.
وأكد المصدر أن الانفجار نتج عنه أضرار بسيطة في المباني المجاورة لمكان سقوطه ولم يكن هناك أي ضحايا في الأرواح - حد قوله.
وتعرض معسكر صحن الجن خلال أقل من شهر لثلاث ضربات جوية إحداها استهدفت مخازن للأسلحة والذخائر، أدت لانفجارها لساعات.
وقبل أشهر استهدف صاروخ اخر مركز قيادة وزارة الدفاع أثناء إجتماع لوزير الدفاع وقيادات في الجيش الوطني أدت إلى مقتل أركان حرب معسكر صحن الجن برتبة عميد ركن وعدد من مرافقي وزير الدفاع .
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