مليشيا الحوثي تستبدل جهازي الامن القومي والسياسي بجهاز مخابرات جديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عن حل جهازي الأمن القومي والسياسي وانشاء جهاز مخابرات جديد. واستبدلت مليشيا الحوثي جهازي الأمن القومي والسياسي، بجهاز الامن والمخابرات. كما قامت مليشيا الحوثي بإنشاء قسم خاص للموظفين السابقين تمهيدها لاستبدالهم بعناصر يدينون بالولاء للجماعة. وكان الرئيس المعترف بشرعيته دوليا، عبدربه منصور هادي قد وجه في شهر يوليو من العام 2018 كلا من رئيس جهاز الامن السياسي ورئيس جهاز الامن القومي بتقديم مقترحات لدمج الجهازين تنفيذا لما تقتضيه مخرجات الحوار الوطني.

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