شكرا لبحثكم عن خبر قائد التحالف العربي قدم واجب العزاء للواء العكيمي وأكد أن محافظة الجوف ستكون منطلقا لتحرير اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي اليوم السبت 22 فبراير /2020م، وفدًا من تحالف دعم الشرعية برئاسة قائد التحالف العربي في المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن عبدالله بن حصيد العنزي.

وثمن محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي جهود المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي والمستمر لليمن من أجل

إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية.

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ومن جهته أشاد العميد العنزي بمواقف الشهيد وشجاعته التي أظهرها في كل جبهات الجوف مدافعا عن الوطن والجمهورية ضد الانقلاب الحوثي السلالي مؤكداً على وحده المصير المشترك بين اليمن والسعودية.

وأكد قائد التحالف بالمنطقة العسكرية السادسة العميد الركن عبدالله العنزي أن محافظة الجوف ستكون منطلقا لتحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية من الإنقلاب الحوثي الذي يعد امتدادا للمشروع الايراني في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي بوفد من قيادة التحالف العربي يرأسهم قائد التحالف بالمنطقة الذي قدم له واجب العزاء باستشهاد نجله أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي الذي استشهد وهو يقاتل ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الغيل.