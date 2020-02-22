شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 22 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

https://www.elyamnelaraby.com/461337/ يوماً مفتوحاً للاطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في مأربhttps://www.elyamnelaraby.com/461342/ بن عديو: اخلاء 7 مبان لوحدات عامة بمدينة عتقhttps://www.elyamnelaraby.com/461354/ "سلمان للاغاثة" يوزع سلال غذائية لنازحي صنعاء في مأربhttps://www.elyamnelaraby.com/461358/ Advertisements هادي يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطنيhttps://www.elyamnelaraby.com/461359/ وثائقيان يمنيان يكشفان في لندن جرائم مليشيا الحوثي الإيرانيةhttps://www.elyamnelaraby.com/461363/ مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية في الجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/461365/ اختتام دورة تدريبية بمجال المهارات الحياتية في المهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/461369/ المحافظ العكيمي يثمن الدعم السعودي لليمن من أجل إنهاء الانقلابhttps://www.elyamnelaraby.com/461377/ محام حضرمي متسائلا: ما هو مصير الاستثمار في حضرموت؟https://www.elyamnelaraby.com/461379/ # اليمن # الجوف # الحوثي # مأرب # الخليج 365 # هادي # مليشيا الحوثي # التحالف # مصير # الميليشيات # . # صنعاء # المهرة # عتق # اليابان # الميليشيات الحوثية # لندن # مقاتلات # السبت # العربي # اليمني # سلمان

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