وزير الاعلام: ميليشيات الحوثي تشن اعتقالات تزامناً مع مفاوضات الأسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، السبت، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، شنت حملة اعتقالات ضد موظفين في الدولة وضباط في وزارتي الدفاع والداخلية.



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وقال الأرياني، عبر تويتر: إن "ميليشيا جماعة الحوثي الإنقلابية شنت حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، شملت موظفين في الدولة وضباطاً في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثاتها الجارية مع وفد الحكومة الشرعية في العاصمة الأردنية عمّان لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى بين الجانبين".

وأضاف أن "ميليشيات الحوثي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية تحت مزاعم واهية، وتثبت عدم جديتها في إنجاح المباحثات الخاصة بتبادل الأسرى، والتي تروج لها إعلامياً، في حين تستمر بانتهاك حق المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها" .. وفق “24“.

وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مباحثات الأسرى، بتحديد موقفه مما تقوم به الميليشيات، والضغط عليها لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني.