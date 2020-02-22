هشام الجابري يتحدث عن زيارته لجامعة العرب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365 - المكلا

تحدث ناطق المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، عن زيارته لجامعة العرب بالمكلا، وقال زرت قبل أيام جامعة العرب تلبية لدعوة رئيس الجامعة د.عبود العبل وأستقبلني حينها رئيس الجامعة الدكتور عبود العبل وقمت بجولة في الجامعة وقد أبهرني مارأيت من تجهيزات ومعدات حديثة التي تم تجهيزها لطلاب وأهم مالفت أنتباهي



وأضاف، تحتوي على معملاً طبياً للأسنان مجهزاً بأحدث الأجهزة حيث يحتوي على أجهزة تدخل لأول مرة لليمن، معملاً تعليمياً ضخم جدا سيكون فرصة لتخرج كادرا طبيًا مؤهلاً ومميزاً .

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وتابع، رأيت مختبرًا تعليمي مرتب وجاهزاً لا أعلم نوعية الأجهزة ولكن كان مهيئًا بشكل ممتاز .

وتابع، كل ما رأيته أعطاني فكرة ممتازة عن القيمة العلمية التي توفرها تلك الجامعة لروادها وما يمكن أن تحققها من دعم علميا لأبناء حضرموت بتوفر تلك المعدات الطبية الحديثة .

وقال: "ما شدني لزيارة الجامعة انها تأسست في الفترة ما بعد تحرير المكلا من الإرهاب وتعتبر أحد المكتسبات خلال هذه المرحلة. ومثل هذه المشاريع الضخمة القليله تدل على أن المال الحضرمي لم يخوض في غمار الإستثمار في التعليم وهو جانب مهم ونتائجه تعد لشباب متعلم مؤهلا ، وأيضا لم يخض المال الحضرمي الإستثمار في الجانب الصحي وهو يعد جانب مهم للمواطن الذي يتكبد عناء السفر للخارج".