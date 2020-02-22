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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محام حضرمي متسائلا: ما هو مصير الاستثمار في حضرموت؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365 - المكلا
قال المحامي شهاب السكوتي، إن السلطة المحلية في حضرموت، أطلقت على هذا العام 2020 عام التنمية والاستثمار ، دعما للاستثمارات والمستثمرين لإنجاح المشاريع الاستثمارية لاحداث نقله نوعية في قطاع التنمية لاستيعاب الايادي العاملة من الشباب وامتصاص البطالة.
وأضاف، وجهت السلطة الدعوة لعدد من المستثمرين للاستثمار في حضرموت لما تنعم به المحافظة بيئه امنه تساعد علي جذب الاستثماراث بفضل الله ثم بفضل جهود وإخلاص والعمل الجاد من قبل قوات نخبتنا الحضرمية البطلة وقوات الأمن والشرطة الشجعان علي توفير هذه البيئة الامنه.
وتساءل السكوتي بالقول: "يبقي السؤال الاهم عن مدي القدرة والجديه للأجهزة الإدارية والتنفيذية في الادارات والمرافق الحكومية في المحافظة من العمل علي تنفيذ وتطبيق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسهيل البيئة الاستثمارية في المحافظة وجعلها بيئة حاضنة للاستثمار والمستثمرين ، وليس العمل علي عكس ذلك ، فهناك مشاريع استراتيجية استثمارية حيوية تخدم المحافظة في الأمن الغدائي ،و لازالت متعثرة ويتم محاربتها واستهداف تعطيل عملها مثل شركة السنابل المحدودة ( مزرعة الدواجن ) بعد أن تم تخريب منشئاتها ونهب محتوياتها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة ، وغيرها من الشركات والاستثمارات التي تقدم خدمات للمواطن والمحافظة .
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