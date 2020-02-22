اختتام دورة تدريبية بمجال المهارات الحياتية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

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اختتمت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة، اليوم، الدورة التدريبية للموجهات في مجال المهارات الحياتية التي أقيمت بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلا، واستمرت أسبوعين بمشاركة 25 موجهة ومعلمة.



وأكدت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، على أهمية تفعيل البرامج التدريبية الخاصة بالمرأة كونها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وتحديدا في مجال محو الأمية وضرورة تنمية قدرات الموجهات والمعلمات لتحسين مستوى الأداء للقيام بدورهن على أكمل وجه.

كما أكد مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمهرة مطران عوض، ومساعد مدير المشروع بالصندوق الإجتماعي الدكتور سالم القصم، أهمية مثل هذه الجهود في القضاء على الأمية وآثارها السلبية .. مشيدين بتعاون قيادة محافظة المهرة في تنفيذ مثل هذه البرامج.