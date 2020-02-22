شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت من تدمّر أطقم على متنها تعزيزات بشرية تابعه للحوثيين.



وبحسب المصادر فقد تمت العملية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف.

وقالت المصادر ذاتها، إنه تم تصفية جميع من كانوا على متن تلك التعزيرات.

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