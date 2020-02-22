شاهد.. ماذا فعلت شيما الحاج بعد فيديوهات الجنس وخطبتها على أحد كبار رجال الأعمال؟

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عدن - ياسمين التهامي - بعدما احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، شاركت الفنانة شيما الحاج – التي اشتهرت بعد فضيحة فيديوهات المخرج خالد يوسف الاباحية- متابعيها بفيديو رقص جديد على أنغام أغنية “بنت الجيران” الشهيرة. وأغنية “بنت الجيران” للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال أثارت ضجةً كبيرة في صر وبسببها أصدر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قراره بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات. جديد "الخليج 365" Advertisements وعزا هاني شاكر قراره لاحتواء “بنت الجيران” على عبارة “أشرب خمور وحشيش” التي رأى فيها تحريضاً على تعاطي المخدرات. وقالت الفنانة شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد عقد قرانها مباشرة.

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