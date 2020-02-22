شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشي كورونا بالإمارات وتسجيل وفيات في إيران .. تصريح هام وطارى في سلطنة عمان عن الفيروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها تتابع الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي .

وأكدت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات للإصابة بالمرض في السلطنة.

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وقالت في بيان السبت إنها تقوم بمراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة بصورة مستمرة بما يتناسب وتطورات الوضع الوبائي للمرض وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد والاستجابة للمرض في حال ظهور حالات منه في السلطنة.

وأوصت الوزارة العُمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي سجل فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا.

ونصحت بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوازرة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعات والمؤتمرات الدولي.





وأهابت الصحة العُمانية بالمسافرين القادمين من الدول التي تم تسجيل حالات مرضية بهذا الفيروس فيها خلال الأربعة عشر يوما الماضية إلى التواصل مع مركز الاتصال بوازرة الصحة حتى يتسنى توجيههم فيما يخص الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى.

وأفادت الوزارة بأنها ستقوم في إطار الإجراءات المتبعة لمقاومة العدوى بتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يوم.





وأعلنت الإمارات تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورنا لإيراني وزوجته، ليرتفع بذلك عدد الحالات المُكتشفة في الدولة إلى ثلاثة عشر حالة، شفي منها 3 حالات.

وفي العراق، أفاد مصدر طبي، السبت، باشتباه السلطات الصحية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بإصابة عراقي قادم من إيران بفيروس كورونا.

أما وزارة الصحة الإيرانية فأعلنت الكشف عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 وعدد الوفيات إلى 5.

أما الصين مركز انتشار الفيروس فقد ارتقع عدد الوفيات فيها حتى اليوم السبت إلى 2345 حالة وفاة، و76 ألفا و288 مصاب.