شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل.. ضربة قاصمة لقوات لتحالف وسقوط وشيك لمحافظة بالكامل والطيران يشن غارات هيستيرية (تفاصيل ما يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم، اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

جديد "الخليج 365"

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وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بسبع غارات مديريتي الغيل والمتون، وغارة على العقبة بمديرية خب والشعف مخلفاً أضرارا بممتلكات المواطنين.

ويواصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمهم وبشكل متسارع باتجاه مدينة الحزم مركز وعاصمة محافظة الجوف، بعد معارك مع مليشيات ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن تحالف العدوان ومرتزقته تكبدوا خسائر فادحة في العتاد والعديد توزعت بين مصرع وجرح وأسر العديد منهم وتدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لهم، في المعارك الدائرة منذ يوم الجمعة التي حرر خلالها أبطال الجيش واللجان الشعبية كامل مديرية الغيل وأصبحو على مشارف الحزم مركز المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يواصلون التقدم نحو مركز محافظة الجوف ومن المتوقع وصولهم إليه خلال الساعات القادمة.