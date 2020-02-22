شكرا لمتابعة خبر عن الشرق الأوسط .. تعلن عن اتفاق جديد للحل السياسي في اليمن بالتنسيق مع دولة عظمى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخيرا : عبدالملك يتحدث بعد صمت طويل عن تداول العملة الوطنية الجديدة محمد جميح : يباغت الجميع ويوجه رسائل عاجلة للرئيس هادي ويحذره من مصير مشابه للراحل "على عبداللة صالح" (وهذه نصها) المجلس الانتقالي : لم ينسحب من اتفاق الرياض ولدينا حقٌ مطلق في تقرير المصير التحالف يقوم بعملية عسكرية عنيفة على الحوثيين رداً على استهداف المملكة.. وقوات الجيش و القبائل تعلن النفير العام في أهم جبهة

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