شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف حوثي يرتكب ابشع جريمة بحق ثلاثة اشقاء من اسرة واحدة بصنعاء..والمفاجأة الصادمة ما حدث بعد ذلك !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 10:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قتل مدنيان، وأصيب ثالث، من عائلة واحدة، مساء السبت، برصاص قيادي حوثي في العاصمة صنعاء.

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وقال مصدر محلي في صنعاء، إن الشقيقين، ابراهيم علي خميس، وراجح علي خميس، قتلا، فيما أصيب شقيقهما الثالث، نبيل علي خميس، برصاص قيادي حوثي يدعي، ابراهيم الزبيري، بعد محاولتهم منع القيادي الحوثي الزبيري، من السطو على أرضية يملكونها.

وأوضح المصدر أن القيادي الحوثي الزبيري، عرض على الإخوة الثلاثة، أن يستأجر أرضية تابعة لهم بمبلغ 30 ألف ريال يمني، الأمر الذي قوبل بالرفض كونهم تلقوا عرضاً آخر للتأجير مقابل 300 ألف ريال.

وأكد المصدر أن الزبير بسط على الأرضية بشكل قسري، وبدأ العمل فيها، بيد أن الإخوة الثلاثة اعترضوا، ليقابلهم القيادي الحوثي بالرصاص، الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين من الإخوة، وإصابة الثالث.

وأوضح المصدر أن القيادي الحوثي لم يسمع للناس بإسعاف الإخوة الثلاثة، وتركهم مدة ساعة ونصف، قبل أن يغادر. وقال المصدر إن جماعة الحوثي سمحت للجاني بالمغادرة، واكتفت بأخذ المعدات من الأرض.

وتمارس جماعة الحوثي انتهاكات ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، منها البطش، ونهب الأراضي، وفرض إتاوات على التجار، بهدف تمويل حروبها في عدد من المحافظات اليمنية.

