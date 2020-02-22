شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن:معلومات استخباراتية تكشف عن تحركات سرية للحوثيين تنذر عن الاستعداد لتنفيذ عملية اجتياح واسعة لجبهة محتدمة ستربك حسابات الشرعية والتحالف !"تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 11:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران تنفذ حملة تحشيد مقاتلين من مديرية القفر بمحافظة إب، تمهيداً لزحف واسع إلى جبهات القتال شمالي محافظة الضالع.

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وأبانت المصادر أن عمليات التحشيد يشرف عليها القيادي الحوثي المدعو أبو فارس سمنان القفري، في مديرية القفر بإب.

وقالت إن الحملة تجري بتنسيق بين المشرف الحوثي في قطاع عزلة الأعشور، بمديرية قعطبة، المدعو “أبو حسن القحيف”، والقيادي المتحوث “أبو فارس سمنان القفري”، ويتم تحشيد عناصر نحو جبهة باب غلق، شمالي الفاخر.

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وتخطط المليشيا الحوثية لاختراق جبهات غربي قعطبة عبر باب غلق، والتقدم نحو المدينة التي تُحاط بعدد محدود من العناصر التي يعتبرون حاضنة شعبيه للعناصر السلالية في قرى حمر بعددها السبع شمالاً، ومعزوب عامر غرباً، وشليل جنوب غرب، خصوصًا بعد أن فشلت عشرات المحاولات للمليشيا في التقدم عبر جبهتي الجب وبتار الاستراتيجيتين.

وأوكلت قيادات المليشيات الحوثية مهمة التجنيد والتحشيد في جبهة شمال الفاخر للقيادي “القحيف”، الذي سبق له تولي ذات المهمة في مديرية القفر، شمالي محافظة إب، قبل أن يتم نقله إلى قطاع الأعشور بالضالع.

وكانت القوات الجنوبية قد أفشلت، في وقت سابق، سلسلة محاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقعها في جبهة حجر – بتار على مشارف معسكر الجب الاستراتيجي، وشنت هجوماً معاكساً باتجاه مناطق العود والحشا وناصة، التي باتت قريبة من التحرير.

ووجّهت القوات الجنوبية ضربة قاسمة للمليشيات الحوثية عبر تصفية المرافق الشخصي لزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي في جبهة شمال مدينة الضالع.

مصدر طبي بمستشفى ناصر الطبي بمحافظة إب كشف عن مصرع المرافق الشخصي السابق لزعيم المليشيات المدعو “حسن عبدالله حنين الجرادي”، والمكنى (أبو شهيد)، بعدما تعرّض لإصابة بالغة أثناء قيادته لإحدى كتائب من لواء صماد2 في جبهة الفاخر غرب مدينة قعطبة.