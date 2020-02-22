شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في الجوف ..استنفار ودخول اشرس قبائل الجوف ومأرب في خط النار واشتعال معارك غير مسبوقة في مفرق الجوف ,واللواء العكيمي يستقبل المقاتلين ويعزز جبهات القتال "تفاصيل ساخنة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 11:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد مصدر عسكري مطلع اليوم السبت بان قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتا على مواقع المليشيات الحوثية بمفرق الجوف. أقرأ أيضا : Advertisements وردنا الآن:معلومات استخباراتية تكشف عن تحركات سرية للحوثيين تنذر عن الاستعداد لتنفيذ عملية اجتياح واسعة لجبهة محتدمة ستربك حسابات الشرعية والتحالف !"تفاصيل صادمة" وزير في الحكومة الشرعية يصعق الجميع ويؤكد ان الجوف ومأرب تحت سيطرة الحوثيين وهذه الدولة المشاركة في تحالف دعم الشرعية هي من تساند وتدعم الحوثي واوضح المصدر "لمارب برس" على ان قوات الجيش مدعومة بأبناء القبائل قد تمكنوا من تطهير عددًا من المواقع التي كانت المليشيات الحوثية تتمركز فيها ، ونوه المصدر بإن العمليات جارية ضد الحوثيين ومستمره حتى اللحظة .

وأفادت المصادر نفسها على ان تعزيزات عسكرية وقبلية كبيرة قد وصلت مساء اليوم السبت إلى جبهات القتال في محافظة ‎الجوف وذلك دعما للعمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية.. مشيرة بأن محافظ الجوف اللواء امين العكيمي وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعدد من قيادات الجيش الوطني كانوا في مقدمة مستقبلي تلك القوات. وفي السياق ذاته أفادت مصادر أخرى على ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم السبت بغارة جوية طقم عسكري محمل بعناصر حوثية في جبهة جبال الساقية جنوب غربي الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنه.



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