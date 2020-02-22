شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يصعق الجميع ويؤكد ان الجوف ومأرب تحت سيطرة الحوثيين وهذه الدولة المشاركة في تحالف دعم الشرعية هي من تساند وتدعم الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 10:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اتهم وزير في الحكومة ، الإمارات بالتآمر مجدداً على “الشرعية” وتسليم محافظتي الجوف ومارب للحوثيين.

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وقال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء، عبدالغني جميل، إن سيناريو 2014 يتكرر بنكهة أخرى، وأن أبو ظبي دفعت مليارات الدراهم للانتقام من الشرعية تحت شماعة محاربة حزب الإصلاح، حسب قوله. كما اتهم جميل، السعودية بالصمت الذي يضعها في سياق المشرف على التنفيذ، إذا لم تتدخل لإفشال مخططات أبو ظبي.

جاء ذلك عبر تغريدات رصدها " أحداث نت " اليوم، على حسابه بموقع تويتر. تصريحات عبد الغني جميل تأتي في إطار الحملة التي يشنها عدد من أعضاء حكومة الرئيس هادي لمنع التدخلات الإماراتية في مسار العمليات العسكرية، خاصة وأن تصعيداتها العسكرية عبر مليشياتها في عدد من المحافظات المحررة ، وكذا إملاءاتها تسببت في انهيارات بالجملة داخل قوات “الشرعية”.

ويرى مراقبون أن تلك الاتهامات تظهر تحكم أبو ظبي بقرارات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بالكامل، وأن لا حقيقة لوجود دعم ل“الشرعية ” إلا في إطار وسائل الإعلام.

