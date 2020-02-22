شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري بارز في الجيش الوطني ..من الميدان يكشف عن الطرف المسيطر ميدانيا على الارض في المعارك الطاحنة بالجوف "تصريح صادم وتفاصيل ساخنة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 09:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مصدر رفيع المستوى في الجيش ان مليشيا الحوثي سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف.

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وأكد أن المليشيات الانقلابية تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني.

من جانبها ذكرت مصادر ميدانية ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً شرساً بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر ، ولقت صداً قويا من قوات الجيش لعدة ساعات. مضيفة بأن نقص العتاد العسكري لقوات الجيش حال دون سقوط المعسكر.

وتشهد جبهات الجوف اشتباكات عنيفة بكل الاسلحة الثقيلة للطرفين منذ ايام

