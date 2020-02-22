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عدن - ياسمين التهامي - “هدد بمظاهرة مليونية”.. “الصدر” يصدر تصريحات قوية في حال عدم الموافقة على حكومة “علاوي” وهذا ما قاله عن المنطقة الخضراء

غرد زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم السبت، بتغريدة، حملت تهديدًا لمجلس النواب العراقي، متعهدا بتنظيم بمظاهرة مليونية ومحاصرة المنطقة الخضراء، في حال لم يعقد جلسته، يوم الإثنين المقبل، للتصويت على منح حكومة محمد توفيق علاوي. وأضاف الصدر في تغريدته: ”نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، ولتكن أولى مهامها تحديد الموعد وتوفير أجواء انتخابات مبكرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين، وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق“. وواصل: ”أما إذا لم تنعقد الجلسة، خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة، أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية، ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء؛ للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين بعونه تعالى“. جديد اب برس : Advertisements

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