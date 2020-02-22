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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..مصادر عسكرية مطلعة تحسم الشكوك وتكشف حقيقة سقوط " معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع بالجوف بقبضة الحوثيين

شفت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة ماروجت له وسائل اعلامية حوثية حول سيطرت الميلشيا على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف. واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " ان ميلشيا الحوثي فشلت في السيطرة على معسكر اللبنان " 35" مدرع وتم صد الهجوم من قبل الجيش باسناد قبلي . جديد اب برس : Advertisements

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