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عدن - ياسمين التهامي - مفتي الجمهورية اليمنية: الأمريكان خرجوا من اليمن خائبين

جديد اب برس :

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وأشار مفتي الديار اليمنية خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في العراق، السبت، إلى أنه بالصبر والصمود والقيادة الحكيمة في اليمن تحقق النصر، موضحاً أن العراق اليوم قادر على طرد كل القواعد الأمريكية عندما يوحدون صفوفهم، وأن الأمريكان خرجوا من اليمن خائبين عندما سمعوا صرخات المجاهدين قرب سفارتهم في صنعاء.

وأكد مفتي اليمن أن على الشعب العراقي والشعوب الإسلامية ألا تخشى أمريكا و إسرائيل وأن تتوكل على الله وتعتمد عليه.

وبين العلامة شرف الدين أن المسؤولية ملقاة على العلماء في توعية الناس وتحريضهم على الثورة والجهاد في سبيل الله.

ونوه مفتي اليمن بأن الأمة تمر اليوم بمفترق طرق وعلينا أن نواجه الذين يدّعون الإسلام ويدعون للسلام مع العدو الإسرائيلي.

span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Droid Arabic Kufi"; font-size: 15px;">دعا العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية العقلاء أن يتداركوا الفتنة الأمريكية في المنطقة وأن يقفوا في وجه العدوان.