شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات في البول تخبرك بانك مصاب بمرض خطير وفتاك ... الاولى خطيرة جدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5 علامات في البول تخبرك بانك مصاب بمرض خطير وفتاك ... الاولى خطيرة جدا

من أجل أن تؤدي مختلف أعضاء الجسم وظائفها بشكل سليم للغاية. وبعد حصول الجسم على كل ما يحتاجه، يتم التخلص من بقايا الطعام والتي لا يحتاجها الجسم على شكل فضلات أو بول.

هذا الأخير (البول)، يمكن له أيضاً أن يحدد الوضع الصحي لصاحبه، وذلك بالاعتماد على عدة أشياء من بينها لون البول ورائحته.

جديد اب برس :

Advertisements

وتشير مجلة "فوكوس" الألمانية، في تقرير لها أن ظهور عدة علامات في البول، يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بأمراض تتفاوت خطورتها، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تدخل طبي على وجه السرعة. فماذا يعني مثلاً وجود الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

دم في البول

أوضحت مجلة "فوكوس" أن ظهور دم في بول شخص ما، قد يشير ربما إلى وجود التهاب واضح. أما في حال الشعور بألم إضافي أثناء التبول، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التهاب المثانة. وأضافت المجلة الألمانية أن التهاب الكلى أو حصى الكلى، قد تؤدي أيضاً إلى ظهور دم في البول. وفي بعض الحالات النادرة، يربط خبراء الصحة بين ظهور الدم في البول ومرض سرطان الكلى أو البروستاتا أو سرطان المثانة الشائع بين الأشخاص المدخنين.

بول بني، اصفرار شديد

كذلك، يعد لون البول من بين الإشارات الدالة على الوضع الصحي للشخص. وفي حال كان لون البول بنيا، فإن ذلك قد يُعزى إلى اختلال في وظائف الكبد (تليف الكبد، التهاب الكبد)، أو اختلال في الحوصلة الصفراوية أو البنكرياس. فيما يشير غالباً اصفرار البول بشكل شديد إلى التهاب المثانة ومشاكل في الكلى.

البول الرغوي

وفي حال وجود رغوة في البول، فإن ذلك يعتبر بشكل كبير علامة على احتواء البول على الكثير من البروتين. مما يعني أن واحدة من الكليتين لا تعمل بشكل سليم تماماً. ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقيام بمجهود بدني كبير (سبب غير مباشر) من بين أسباب الإصابة بهذا الخلل.

بول غامق

نوهت مجلة "فوكوس" إلى أن البول الغامق ليس إشارة دالة فقط على التهاب المسالك البولية فحسب، بل يمكن أيضاً أن يشير إلى بعض الأمراض المنقولة جنسياً على غرار السيلان.

رائحة كريهة

يعتبر تناول الهليون (خضار) من أسباب رائحة البول الكريهة. أما في حال خروج رائحة كريهة من البول وذلك رغم عدم تناول الهليون، فإن هذا عادة ما يكون مؤشراً على الإصابة ببكتيريا الجهاز البولي أو عدوى الجهاز البولي.

يشار إلى أن كل شخص، يتبول بشكل يومي حوالي لتر ونصف من البول. ويتكون بول الإنسان من 95 في المائة من الماء، فيما يتكون الباقي من اليوريا، حمض البول، الفيتامينات، الهرمونات...، إذ أن الكثير من هذه المواد لا يمكن استخدامها بشكل صحيح أو أنها ضارة، وبالتالي يتخلص منها الجسم، حسب ما ذكرت صحيفة ميركور "Merkur"الألمانية.