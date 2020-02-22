شكرا لقرائتكم خبر عن في الصباح الباكر ستتغير مجرى حياتك ... إذا تناولت كوب من الماء السخن مع الليمون على الريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الصباح الباكر ستتغير مجرى حياتك ... إذا تناولت كوب من الماء السخن مع الليمون على الريق

الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في الصباح لا يجنيها الجسم عند شرب الماء البارد. فبحسب دراسة أمريكية أجراها "ناشيونال انستيتوت أوف هيلث" يزيد الماء الدافئ عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40 بالمائة، ويعني ذلك حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ، وعند إضافة الليمون (الحامض) إليه في الصباح وتناوله على الريق تتحقق الفوائد التالية:

* تحصل على جرعة من فيتامين "سي" الذي يعزّز المناعة ويحمي من نزلات البرد. جديد اب برس : Advertisements * يساعد الليمون والماء الدافئ على الوقاية من حصى الكلى. * عند تناول الماء الدافئ والليمون على الريق يفرز الكبد عصارته على معدة خاوية، ما يقلل من تراكم الدهون على الخصر. * الماء الدافئ والليمون يقلل مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد. * تناول الماء الدافئ والليمون في الصباح باستمرار يحمي من الإمساك. * الماء الدافئ والليمون في الصباح يحسن صحة الشعر وفروة الرأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الصباح الباكر ستتغير مجرى حياتك ... إذا تناولت كوب من الماء السخن مع الليمون على الريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.