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عدن - ياسمين التهامي - رائحة الفم الكريهة.. مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب، إن رائحة التخمر المنبعثة من الفم، تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز "سكر الحليب".



وأوضح كنوب أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى وصول اللاكتوز إلى المعدة دون أن يتم هضمه، ويتعرض للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للبراز.

جديد اب برس :

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ومن الأعراض الأخرى لعدم تحمل اللاكتوز الانتفاخ والغثيان وتقلصات البطن الشديدة والإسهال، خاصة بعد تناول منتجات الألبان، علما بأن اللاكتوز يختبئ في أغذية أخرى كالمخبوزات والآيس كريم.