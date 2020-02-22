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عدن - ياسمين التهامي - "صور" السبب كارثي ... بشر يتحولون إلى كلاب والعدد يتزايد ليصل إللى آلاف المتحولون

ظاهرة غريبة بدأت في بريطانيا ثم انتشرت منها إلى عدة دول مثل كندا أمريكا استراليا حيث يقوم البعض بعرض انفسهم للتبني ككلاب بشريه.فهم أشخاص يرتدون مثل الكلاب ويسيرون على أربع ،ينبحون ويأكلون مثل الكلاب



يبلغ عددهم حتى الآن حوالي عشرة آلاف كلب بشري يصل ثمن التبني ل سبعون ألف دولار أغلبهم من الساديين او (الشواذ) ويفعلون هذا من أجل المال أو لرغباتهم الشاذة.

جديد اب برس :

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