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عدن - ياسمين التهامي - ”أرامكو“ تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة

قالت شركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم السبت، إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2024.

وأشارت الشركة إلى إن ”الإنتاج سيصل إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2036 مع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميا. وسينتج الحقل حوالي 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات“.

جديد اب برس :

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة، أن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمار 110 مليارات دولار.