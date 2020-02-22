شكرا لقرائتكم خبر عن ”أرامكو“ تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ”أرامكو“ تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة
قالت شركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم السبت، إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2024.
وأشارت الشركة إلى إن ”الإنتاج سيصل إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2036 مع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميا. وسينتج الحقل حوالي 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات“.
جديد اب برس :
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة، أن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمار 110 مليارات دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر ”أرامكو“ تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.