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أمازون تحظر بيع أي منتجات تدعي علاج كورونا أو الوقاية منه

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عدن - ياسمين التهامي - أمازون تحظر بيع أي منتجات تدعي علاج كورونا أو الوقاية منه

قررت شركة أمازون إزالة قوائم منتجات تدعي قدرتها على علاج فيروس كورونا أو منعه أو الحد من انتشاره على غير الحقيقة.

وبدأت الشركة إخطار الوسطاء بالقرار ابتداءً من هذا الأسبوع، وأشارت في بيان إلى أنها ستعيد النظر في القوائم التي يجري حظرها، إذا ما التزم البائعون بسياسات الشركة الجديدة، وقاموا بإزالة المطالبات الطبية المحظورة، بحسب شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية .

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقال موقع ”إنغادجيت“ التقني عن هذه الخطوة من جانب عملاق ‫التسوق عبر الإنترنت، إنه ليس من المستغرب أن الناس يحاولون بيع منتجات مشكوك فيها تتعلق بفيروس كورونا، مما قد يكون له أثر بالغ في تفشيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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