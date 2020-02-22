شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أهمها السرطان والقلب وهشاشة العظام .. هذة النبتة الرخيصة الثمن تعالج اخطر الأمراض القاتله ..تناولها يوميا وعش مرتاح البال ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - للبامية مجموعة فريدة من الفوائد الصحية، فهي تساعد على الوقاية من السكري وهشاشة العظام، إلى جانب أهميتها لحماية القلب وتغذيته بالمغذيات.

تحتوي البامية على تركيبة غنية تجمع بين البروتين والدهون والمعادن.

تحمي البامية من أمراض القلب والعيون والسرطان

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القيم الغذائية في 100 غرام بامية:

33 سعرة حرارية، و1.93 غرام من البروتين، و0.19 غرام من الدهون، و3.2 غرام من الألياف، و7.45 غرام من الكربوهيدرات، و1.48 غرام من السكر.

ويوفر الكوب الواحد من البامية (حوالي 100 غرام) 66 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "ك"، و50 بالمائة من المنغنيز، و35 بالمائة من فيتامين "سي"، و22 بالمائة من حمض الفوليك، و14 بالمائة من المغنيسيوم، و13 بالمائة من الثيامين، و11 بالمائة من فيتامين "ب6".

وتحتوي البامية أيضاً على كميات قليلة من الكالسيوم والحديد وفيتامين "أ" والفسفور والنحاس والنياسين، إلى جانب أنها تحتوي على اللوتين المفيد للعيون.

فوائد مميزة:

* تحتوي البامية على مادة كيميائية نباتية تسمّى "كيتين" تكافح نمو الخلايا السرطانية.

* أكل البامية بانتظام مفيد للوقاية من أمراض السكري والقلب والشرايين.

* يلعب فيتامين "ك" دوراً هاماً في وقاية الجسم من هشاشة العظام.

* البامية من الأطعمة التي تعالج الإمساك، وتسهل عملية الإخراج.