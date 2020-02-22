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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مضت سنوات على رحيل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2006 بإعدامه شنقًا في يوم عيد الأضحى المبارك، وهو ما أثار وقتها غضب الكثيرين حول العالم للوقت الذي تمت فيه عملية الإعدام وعدم مراعاة مشاعر المسلمين، لكن لا تزال أخبار الرجل والتحليلات حوله أو عن عائلته لا تتوقف، فخلال عام 2019 طالعتنا موضوعات، مثل قيام مجهولين بنقل جثته إلى مكان آخر، أو ما كشفه القاضي المسئول عن محاكمته بأنه لم يؤيد حكم الإعدام بحق صدام، هذا علاوة على خروج ابنة الرئيس الراحل في مناسبات عدة، وأخيرًا ما كشفه ضابط المخابرات العراقية السابق، شهاب العباسي، عن الرجل وعن الحكم الذي انتهى منذ 13 عامًا.

• ميلاد صدام حسين :

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• فيديو نادر لأول مرة يتم تسريبه سيجعل جميع حكام العرب يبكون على صدام حسين ..شاهد

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في عام 1937 حين قتل قائد أول انقلاب عسكري في العالم العربي الفريق بكر صدقي ورسمت الحدود بين العراق وإيران، ولد الطفل صدام حسين المجيد في قرية نائية على تخوم مدينة تكريت لعائلة فقيرة، مات أبوه قبل ولادته ليبصر النور يتيما، يرعاه خاله خير الله طلفاح.

لم تكن طفولته عادية، فقد عاش أجواءً وُصفت بالقسوة والشدة، سواء داخل البيت أو خارجه، ونسجت حول الرجل قصص كثيرة عن ذكريات طفولته، تضمنت طبيعة علاقاته مع زملائه وأصدقائه في القرية والمدينة، غلب عليها العنف والقسوة، لا سيما وأنه قد عمل مدة في الزراعة ورعي الغنم على عادة سكان تلك المناطق.

في قرية "العوجة" كانت النشأة، قبل أن ينتقل إلى تكريت القريبة ليلتحق بالمدرسة، ثم انتقل إلى بغداد وهو في الحادية عشر من عمره في منطقة الكرخ التي سكنها كثير من "التكارتة" منذ أزمنة بعيدة، فظلت تحمل بعض محلاتها أسماءهم.

ويوما بعد آخر تدرّج الفتى القادم من ضواحي تكريت في المدرسة، وكان أن اجتذبه عالم السياسة مبكرا، فانخرط في صفوف البعث الذي كان في بداياته، وقد أضاف انضمامه شيئا من الزخم والحماس للحزب الذي كان فتيا، مندفعا بأفكار متأثرة بأدبيات الحركات القومية الأوروبية، لا سيما الألمانية منها.

وحين حدث انقلاب الجمهوريين على النظام الملكي عام 1958 كان عدد البعثيين، وفقا للكثير من الدراسات التاريخية، لا يتجاوز 300 شخص في كل العراق، إلا أن سقوط الملكية والأجواء المشحونة بالصراعات، بالتزامن مع صعود الرئيس جمال عبد الناصر في مصر واكتساح شعبيته العالم العربي، قد منحت الحزب بيئة خصبة يتمدد فيها، ليحوله فيما بعد ندا لأحد أقوى الأحزاب السياسية في العراق، وهو الحزب الشيوعي.

كاريزما مبكرة

ولأن بقية التيارات القومية لم تكن تمتلك تلك الديناميكية التي امتلكها البعثيون العراقيون الأوائل، فقد صعد نجم الحزب، وبات يجتذب قطاعات واسعة من الشباب في بغداد ومدن عراقية أخرى، وخاصة في بغداد وتكريت والموصل وسامراء والناصرية.

وسرعان ما أخذ الشاب صدام مكانه في مقدمة صفوف البعث المندفع بقوة نحو صدارة الحياة السياسية، بما امتلكه مبكرا من كاريزما لم تكن تخطئها العين.

لكنّ حدثا كبيرا ترك أثره على حياته الشخصية، وذلك عندما قررت خلية من الشبان البعثيين يترأسها بنفسه أن تغتال رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وتمت العملية في شارع الرشيد وسط بغداد، لكنها لم تثمر سوى جروح أصيب بها قاسم، فكان أن اضطر صدام للهروب من بغداد نحو سوريا، ومن هناك باتجاه القاهرة.

وفي مصر الناصرية درس صدام الحقوق بجامعة القاهرة، وظل يراقب الوضع في بلاده عن بعد، ويواصل اتصالاته بالطلبة العراقيين والعرب هناك، مشكّلا خلايا جديدة للحزب، استمرت في استقطاب المزيد من الأعضاء والمريدين.

وحين سقط قاسم مضرجا بدمائه على يد رفاقه في الجيش عام 1963، اندفع البعثيون إلى الميدان سريعا، مؤسسين تشكيلا عسكريا عرف بالحرس القومي، تولى في مهمته الأساسية، بالإضافة إلى تثبيت أركان النظام الجديد، القصاص من الشيوعيين الذين اتُهموا بالوقوف وراء مجازر الموصل وكركوك في العهد القاسمي.

ومع تزايد نفوذهم في الشارع ومحاولات تغولهم على مؤسسات الدولة الأمنية، قرر الرئيس عبد السلام عارف وضع حد لتمدد الحرس القومي، فكان أن انقلب عليهم، وأصدر أوامر باعتقال قياداتهم وحل جهازهم الأمني.

عاد صدام إلى العراق بعد سقوط قاسم، وانخرط قياديا في صفوف حزبه، الذي بدأ يستعد لمرحلة جديدة من العمل السياسي، ربما زاد من وتيرتها مقتل عارف في حادثة سقوط طائرته في البصرة عام 1966، فاستلم الحكم شقيقه عبد الرحمن عارف الذي كان يميل إلى الصلح والسلام، ثم ما لبث أن أطاح به انقلاب البعثيين عام 1968.

• البعث حاكما :

حين استلم البعث الحكم في العراق، كان الرئيس أحمد حسن البكر على رأس هرم الدولة السياسي والأمني، إلا أن ذراعه اليمنى وابن "ولايته" صدام ظل حاضرا في كل التفاصيل.

لم يكن البكر يظهر في المناسبات العامة إلا بصحبة نائبه صدام، مما شكل للنائب الشاب حضورا مبكرا في وعي العراقيين، أوحى بدور مقبل لهذا الرجل المليء بالحماسة والاندفاع، وربما العنف أيضا.

هذا العنف ظهرت تفاصيله في علاقاته بزملائه في الحزب من الأجنحة الأخرى، التي بادر صدام لتصفية نفوذها عن طريق اغتيالات اتهم بها، وإقصاء مارسه بحق قيادات الخط الأول من الحزب.

ورغم توقيع البعث ميثاقا للعمل المشترك مع الحزب الشيوعي ضمن ما عرفت بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" عام 1973، فإنه سرعان ما أطاح بالشيوعيين وحوّلهم من شركاء سياسة إلى مطاردين في المنافي أو في جوف السجون.

لم يطل الأمر بصدام حتى استلم الحكم عام 1979، بعدما تنازل له البكر عن الرئاسة، فيما قيل وقتها إنه أُجبر على ذلك، وأيا يكن الأمر فقد استوى الأمر لصدام، وبات سيّد العراق المتوج وحده دون منازع.

كانت الخطوة الأولى التي أقدم عليها هي تصفية الأجنحة الأخرى ذات النفوذ والتأثير داخل الحزب، فكان له ما أراد عندما أطاح من خلال الاعتقالات والإعدامات بالعديد من رؤوس الحزب الكبيرة، من بينهم مفكرون وقياديون انتموا للحزب قبل صدام نفسه.

من بين هؤلاء كان منظّر الحزب الأول في العراق عبد الخالق السامرائي، الذي يعرف بـ"درويش الحزب"، ومعه قياديون آخرون مهمون مثل عدنان الحمداني ومحمد عايش وغيرهما ممن اتهموا بالتآمر مع الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد على بعث العراق.

وبدأ صدام باستثمار إنجازات عقده السابق في السياسة والاقتصاد، وعلى رأسها تأميم النفط والنهضة العمرانية وارتفاع دخل المواطن العراقي، والعلاقات القوية التي كانت تجمعه بالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي معا، قبل أن يحدث ما لم يكن بالحسبان، وهو اندلاع ثورة في إيران وسقوط نظام الشاه وتربع الخميني على سدة الحكم.

￼ عهد صدام شهد ثلاث حروب في الثمانينيات مع إيران وعام 1991 بعد غزو الكويت و2003 بالغزو الأميركي (رويترز)

لهيب الحروب وتحولاتها

لم تطل أيام الاستقرار هذه، فاندلعت الحرب مع إيران، لتلتهم ثماني سنوات من عمر البلدين، كأطول حرب نظامية في القرن العشرين.

وخلال سنوات الدم والنار هذه، ضرب صدام بقبضة حديدية كل خصومه من الأحزاب التي ناوأته، كالدعوة والشيوعي والإخوان بالإضافة للأحزاب الكردية.

خرج العراق من الحرب يداوي جراحه ومكبلا بديونه، ولم يكد يهدأ قليلا حتى اتخذ صدام قراره الذي يصنف بالأكثر كارثية في تاريخه، وهو غزو الكويت.

لم يطل به المقام في الكويت كثيرا، فانسحب تحت وطأة وضراوة ضربات التحالف الدولي بقيادة حليفه القديم الولايات المتحدة، ليدخل العراق بعدها في حصار خانق لمدة 12 عاما، أدى إلى انهيار اقتصاده وعملته وانحسار سلطته، وذاق العراقيون مرارة الفقر والحرمان بشكل لم يألفوه في تاريخهم المعاصر.

مشهد النهاية :

غزت أمريكا العراق فى عام 2003، بالتحديد فى شهر مارس، وبعدما سقطت بغداد، اختفى الرئيس العراقى صدام حسين، حتى تم إلقاء القبض عليه فى 13 من شهر ديسمبر من عام 2003.



يقول كتاب "استجواب الرئيس" : التحقيق مع صدام حسين" للكاتب جون نيكسون الذى صدرت ترجمته العربية عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"، عبر مؤلف الكتاب الذى كان ضمن الوفد الأول الذى التقى الرئيس الأمريكى بعد القبض عليه "انفتح الباب فجأة، فشهقت حين شاهدته جالسا على كرسى معدنى وهو يرتدى دشداشة وسترة زرقاء مبطنة، كانت ليلة شتوية باردة، كنت قد رأيته لسنوات عديدة فى الصور وتسجيلات الفيديو فخطر لى : يا للهول إنه صدام.

وأضاف: لكننى أدركت فى الوقت ذاته أنه لا بد لى من التأكد من خلال أدلة جسده وبأسئلة تكشف الحقيقة.

وتابع: دخلنا وأخذنا مواقعنا أمامه فى تلك الغرفة المزدحمة، فبالإضافة إلى طاقمنا المؤلف من خمسة أشخاص (أنا والمترجم جورج وبروس وستيف من خلية استغلال المحتجزين)، كما كان هناك ستة أو سبعة من مرتدى اللباس العسكرى، ولكونى المسئول عن المصادقة على كون القوات الخاصة الأمريكية قد قبضت على الرجل المطلوب، كنت أنا من تكلم أولا، من خلال المترجم: لدى بعض الأسئلة أود أن أطرحها عليك وعليك أن تجيبنى بصدق. هل فهمت؟

استمع صدام إلى المترجم وطأطأ رأسه معبرا عن موافقته.

سألته أول: متى كانت المرة الأخيرة التى رأيت فيها ولديك على قيد الحياة؟

أصغى صدام وتبسم قليلا ثم عد ونظر إلى وقال: من أنتم؟ هل أنتم من الاستخبارات العسكرية أم من المخابرات؟ أجبنى. عرفنى بهوياتكم.

كنت أتوقع أن يكون صدام متحديا، ولكن إجابته فاجأتنى بعدوانيتها. وقبل أن أرد قال أحد أفراد مجموعتنا: لسنا هنا للإجابة على أسئلتك، بل أنت موجود للإجابة على أسئلتنا.

أقر صدام بذلك فواصلنا عملية الاستجواب. بدا صدام غير مكترث وهو يستمع إلى أسئلتنا وأعجبتنى سرعة تأقلمه مع محيطه الجديد ومع وضعه الجديد كأسير، فبدا وكأنه يرتاد هذا المكان مساء كل سبت، وأن الوضع جزء من روتينه المألوف.