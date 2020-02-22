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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل.. الموت يفجع فنان عربي شهير .. شاهد ”آخر صورة”

نعى المطرب السوري جورج وسوف والدته بكلمات مؤثرة، التي توفيت الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وشارك وسوف عبر موقع “فيسبوك”، صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وكتب معها: “ماما يا ماما دخلك يا ماما… سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي أمهات الجميع”.

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وردنا قبل قليل.. الموت يفجع فنان عربي شهير .. شاهد ”آخر صورة”

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الموت يفجع المطرب السوري جورج وسوف

وحرص عدد من الفنانين على تعزية جورج وسوف في وفاة والدته، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، والإعلامي اللبناني نيشان.





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وبحسب ما أوردته صحيفة “النهار”، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.

يشار إلى أن جورج كان مرتبطا بوالدته، خاصة بعد وفاة والده في عام 2016.